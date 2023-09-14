Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин обменялся подарками с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном по случаю их встречи на Дальнем Востоке. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

«Перед приемом товарищ Путин передал товарищу Ким Чен Ыну подарок по случаю встречи. Товарищ Ким Чен Ын поблагодарил за это и передал свой подарок товарищу Путину», — говорится в сообщении.

Что именно политики подарили друг другу не уточняется.

Как отметили в ЦТАК, прием лидеров РФ и КНДР прошел в неформальной и дружественной атмосфере, «преисполненной теплым чувством братства».

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен ЫН пригласил российского президента Владимира Путина посетить Северную Корею, Путин принял приглашение.

13 сентября на Дальнем Востоке состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. По итогам встречи Путин рассказал, что обсудил с северокорейским лидером вопросы двустороннего сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства и транспортного сообщения. В то же время лидер КНДР заявил, что обменялся с российским лидером мнениями по поводу ситуации в мире.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.