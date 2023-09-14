На Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей

Украина и Польша ведут «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает портал Вести.ua.

В материале отмечается, что «эпопея» вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода. Она началась весной 2023 года, когда польские фермеры вышли на протесты из-за того, что украинское зерно продавали вдвое дешевле польского. Такая проблема была также в Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии, поэтому они начали запрещать ввоз украинского зерна на свою территорию.

Европейская комиссия для урегулирования ситуация определила, что пострадавшие страны могут запретить сбыт зерна с Украины на своей территории, однако не должны мешать транзиту украинской агропродукции в другие страны ЕС.

Вести.ua напоминают, что 15 сентября истекает срок действия запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Польшу, Словакию, Румынию, Болгарию и Венгрию. По данным зарубежных СМИ, Еврокомиссия не намерена его продлевать. Как заявлял польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, при таком сценарии Польша намерена запретить импорт украинских зерновых в одностороннем порядке.

12 сентября польские власти направили Еврокомиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза зерна с Украины. Моравецкий заявлял, что в правительстве Польши хотят создать хорошие условия в первую очередь для польских фермеров.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.