После завершения конфликта с Россией на Украине может начаться гражданская война. Таким мнение высказал украинский политолог Сергей Дацюк Youtube-каналу «Александр ШЕЛЕСТ» (признан в РФ иностранным агентом).

Как считает Дацюк, на Украине врагами считают не только Россию, но и большую часть украинцев.

«В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», — заявил он.

По его словам, условия гражданской войны на Украине, которая «свернула не туда», в настоящее время публично и открыто закладывают «определенные политические силы». Он утверждает, что 60% жителей Украины являются «чужими людьми».

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями может привести страну к гражданской войне.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.