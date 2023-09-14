Инаугурация губернатора Подмосковья пройдет 14 сентября

Церемония вступления Андрея Воробьева на должность губернатора Московской области пройдет 14 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Мероприятие состоится в 12.00 в областном Доме Правительства.

На инаугурацию, как рассказали в пресс-службе, приглашены члены правительства региона, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Московской областной Думы, представители правоохранительных органов.

Кроме того, туда пригласили представителей бизнес-сообщества, общественных деятелей, участников спецоперации на Украине и других граждан.

Ранее Воробьев заседании областного правительства сообщил, что 14 сентября будет представлена новая структура правительства Московской области.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.