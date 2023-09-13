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Зеленский назвал приоритеты бюджета Украины на 2024 год

Зеленский: приоритетом Украины при формировании бюджета-2024 станет оборона

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Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Приоритетами украинского бюджета на 2024 год станут расходы на оборону и безопасность, на нее планируется потратить не менее $43,3 млрд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел совещание по бюджету страны на следующий год с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

«Обозначил основные параметры – то, что должно быть приоритетом в бюджете государства... Оборона и безопасность – первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет по меньшей мере на уровне этого года – то есть не менее 1 трлн 600 млрд гривен», — сказал Зеленский на видео в своем вечернем обращении.

Он отметил, что в 2024 году значительная часть бюджета будет направлена на производство и покупку оружия, в частности беспилотников. Украинский президент добавил, что бюджет также будет включать выплаты ветеранам, соцрасходы и средства на системы охраны здоровья и образования.

До этого глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил, что страна самостоятельно может покрыть только военные расходы, а остальное финансируется ее партнерами.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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