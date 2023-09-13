В Москве отреагировали на слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России

Вероятное объявление войны Киевом после полутора лет поражений Вооруженных сил Украины является оторванной от реальности нелепостью. Об этом заявил источник РИА Новости в Москве, комментируя заявление бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы о планах украинских властей.

«Объявление войны после полутора лет поражений ВСУ — это оторванная от реальности нелепость», — сказал источник.

Он также отметил, что для объявления войны Украине необходимы хоть какие-то объективные шансы победить, однако таковых у Киева нет.

13 сентября Кива заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский собирается начать всеобщую мобилизацию в республике в конце осени. Он отмечал, что лидер государства готов для этого объявить войну России.

До этого бывший президент Франции Николя Саркози говорил, что украинский кризис может быть разрешен двумя путями — уничтожением Украины или диалогом. Он подчеркивал, что первый вариант, вероятно, приведет к мировой войне.

Накануне он же говорил, что правительство Украины мобилизует полицейских, не прошедших переаттестацию. Такое решение принял Зеленский.

Ранее Зеленский призвал Запад вернуть на Украину бежавших от мобилизации.