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Зарплату министра обороны США оценили в $1

Конгрессвумен Грин предложила снизить зарплату министру обороны США до $1

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Irakli Gedenidze/Reuters

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила понизить зарплату министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину до одного доллара, так как, по ее мнению, он не справляется с должностными обязанностями. Об этом она написала на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Ллойд Остин потерпел неудачу в своей роли министра обороны и поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. Я внесла поправку, <…> чтобы сократить зарплату … до $1», — написала конгрессвумен.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что американские власти могут принять решение о вводе войск на территорию Украины.

По словам Тейлор Грин, больше всего ее беспокоит третья мировая война.

До этого Тейлор Грин на своей странице в X написала, что Соединенные Штаты должны остановить конфликт на Украине, а не направлять Киеву деньги и военных.

«Единственную роль, которую Америка должна сыграть, — это остановить конфликт на Украине и стать посредником для заключения мирного соглашения. Никаких денег и никаких американских войск», — написала политик.

Ранее в конгрессе США обвинили Байдена в поддержке украинцев вместо американцев.

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