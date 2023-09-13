В Бразилии сообщили о возможном отказе от членства в МУС

Бразилия может пересмотреть свое решение об участии в Международном уголовном суде. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на главу минюста страны Флавия Дину.

«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <…> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению», — сказал он.

Дину отметил, что в странах мира нет равноправия в «применении этого инструмента».

11 сентября президент Бразилии Лула да Силва отозвал свое заявление о том, что его российского коллегу Владимира Путина не арестуют на следующем саммите G20, который пройдет в Бразилии. По его словам, он не уверен, что Путина не арестуют бразильские правоохранители в случае его визита в страну. Он пояснил, что решения принимает не правительство, а судебная власть страны.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее сообщалось, что Армения ратифицирует Римский статут МУС.