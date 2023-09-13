Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались крайне уязвимы перед российской военной техникой на линии соприкосновения.

«ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолетам, противотанковым ракетам, и именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны…» — сказал Риттер.

Он отметил, что ВСУ не обладают ни одним из навыков для ведения успешных военных действий. По его словам, украинская армия может собрать «десятки тысяч людей» с техникой и амуницией, однако результатов это не принесет.

ВСУ не способны подавлять возможности ВС РФ поддерживать боеспособность на поле боя, а также задействовать собственную логистику и проводить маневры, констатировал Риттер.

Ранее сообщалось, что украинские пленные рассказывают об упадке боевого духа в ВСУ из-за проваленного контрнаступления и плохого отношения к солдатам со стороны украинского командования.

До этого экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что на передовой участились случаи дезертирства со стороны украинской армии, военных которой отправляли на фронт против их воли.

Соскин отметил, что при контрнаступлении Вооруженные силы Украины понесли огромные потери, из-за чего им не хватает живой силы. Также он добавил, что украинских мужчин насильно отправляют в зону боевых действий.

Ранее в США отреагировали на признание Зеленского о провале контрнаступления ВСУ.