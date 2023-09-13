Блинкен объявил о конце миропорядка, сложившегося после «холодной войны»

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса, заявил, что сложившийся по итогам «холодной войны» миропорядок закончился, передает РИА Новости.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после «холодной войны». Это конец его», — сказал он.

По его словам, на смену десятилетия относительной геополитической стабильности c ожиданием «крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека» пришла активизировавшаяся конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами.

Блинкен отметил, что это случилось не в одночасье. А то, что привело к этому моменту, будет исследоваться в предстоящие десятилетия.

Кроме этого, госсекретарь назвал действия России на Украине «самой острой и актуальной угрозой международному порядку», а самый значительный долгосрочный вызов он видит в Китае, который сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать.

Блинкен заключил, что Пекин и Москва в рамках своего партнерства работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что читал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных переговорах между Россией и Украиной, и назвал его странным.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.