Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о желании стать посредником для организации переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной, передает ТАСС.

«Я бы хотел иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах», — сказал генсек на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он считает, что «еще далеко от того момента, когда это станет возможным».

Накануне президент России Владимир Путин призвал США потребовать от Киева отмены декрета о запрете переговоров.

До этого военный эксперт, бывший разведчик и офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Запад контактирует с Россией с целью начать мирные переговоры с Украиной, требуя при этом репарации для восстановления республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.