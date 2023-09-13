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Пашинян объяснил признание Арменией территориальной целостности Азербайджана

Пашинян: признание территорий Азербайджана было сделано для защиты Армении

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Vladimir Voronin/AP

Признание территориальной целостности Азербайджана было сделано для защиты армянской территории. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Sputnik Армения.

«Данное решение Армения приняла с целью защиты собственной территориальной целостности... В ситуации, когда Азербайджан предпринимает наступление на Армению и захватывает ее территории, а союзники Армении молчат, Армения была обязана 6 октября достичь этой договоренности», — сказал он.

2 сентября Пашинян призвал власти Азербайджана предоставить гарантии безопасности для армян в Нагорном Карабахе. По его словам, из-за их отсутствия прогресс по мирным переговорам с Баку затянулся, а без взаимного признания территориальной целостности мирные переговоры невозможны.

В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у Баку нет территориальных претензий к Армении и ждет аналогичного подхода от Еревана. Он также отмечал, что вопрос о мире стоит на повестке дня. По его словам, если Армения хочет мира, он будет достигнут.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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