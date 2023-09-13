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Британия потребовала от КНДР прекратить возможные переговоры о продаже оружия РФ

Sky News: офис Сунака призвал КНДР отказаться от переговоров о продаже оружия РФ

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Frank Augstein/AP

Офис британского премьер-министра Риши Сунака призвал власти КНДР отказаться от переговоров с РФ, которые якобы касаются продажи северокорейского оружия российской армии. Об этом сообщил телеканал Sky News, сославшись на представителя правительства королевства.

По данным журналистов, Лондон обратился к Пхеньяну с соответствующим требованием в связи с поездкой северокорейского лидера Ким Чен Ына на Дальний Восток. Визит главы государства в Россию состоялся впервые с 2019 года, уточнил телеканал.

«Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по [поставке] оружия и выполнять взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства по непродаже России оружия», — указал собеседник Sky News.

13 сентября российские президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры, которые в разных форматах продлились около пяти чесов. По итогам встречи глава Кремля сообщил, что обменялся с зарубежным коллегой мнениями по поводу ситуации в регионе и развития двусторонних отношений в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, президент заявил о перспективности взаимодействия Москвы и Пхеньяна в военно-технической отрасли. По словам Путина, российские власти выполняют введенные Советом Безопасности ООН санкции в отношении КНДР. Тем не менее оба государства имеют возможность сотрудничать без нарушения рестрикций и при соблюдении действующих правил ВТС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогут повлиять на взаимовыгодное сотрудничество России и КНДР.

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