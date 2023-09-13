Пашинян заявил, что больше не готов полагаться на помощь России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что в связи с конфликтом на Украине Ереван, чьи интересы Российская Федерация защитила во время конфликта в Нагорном Карабахе, больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности.

«Ереван больше не может полагаться на Москву, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», — сказал он.

Пашинян отметил, что по ходу развития украинского кризиса российская сторона стремилась избежать разрыва связей с Азербайджаном и Турцией.

По его мнению, стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы «постараться в этой ситуации максимально снизить зависимость страны от других».

«Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, однако мы должны иметь способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. Не может быть случая, когда Армения станет «прокси», — пояснил Пашинян.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Россия находится в контакте с Арменией и Пашиняном.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.