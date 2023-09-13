В Чехии призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине

Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека призвал готовиться к длительному противостоянию на Украине. С его точки зрения, сторонам не удастся добиться поставленных целей в ближайшее время. Об этом Ржека заявил в интервью Reuters.

«В целом, я думаю, что в настоящее время ни одна из сторон не способна достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время. Это не продлится несколько недель, возможно, это продлится долго», — заявил Ржека.

Он призвал Запад быть готовым к поддержке Киева «в течение длительного времени».

Ржека подчеркнул, что не считает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провальным, отметив, что боевые действия не похожи на фильм о Второй Мировой войне и требуют времени.

Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

До этого президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Ранее военный эксперт раскрыл, чем может закончиться контрнаступление ВСУ.