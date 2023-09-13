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Песков раскрыл, чем интересовался Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным

Песков: Ким Чен Ын интересовался разными областями сотрудничества

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын живо интересовался самыми разными областями сотрудничества в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По его словам, глава российского государства уже рассказывал лидеру КНДР о тех возможностях, которые есть у РФ.

«Путин рассказал о наших транспортных возможностях, и добавил информацию министр [транспорта России Виталий Савельев]. Это, и какая наша аэропортовая сеть, и сколько у нас портов, и как вообще работает транспортная система и авиация наша. Все это, конечно, хороший повод и возможность для сотрудничества двустороннего», — сказал Песков.

Он указал, что Пхеньян в этом заинтересован.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Ким Чен Ын также интересовался возможностями сотрудничества в медицине, образовании и другими темами, связанными с гуманитарным сотрудничеством.

Ранее Песков сообщил, что вопрос о рисках ядерной войны на встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался.

Песков назвал переговоры главы президента России и лидера КНДР очень содержательными и важными. Он отметил, что во время переговоров обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере космоса.

Встреча Путина и Ким Чен Ына, которая 13 сентября прошла на космодроме «Восточный», продлилась свыше пяти часов. Они осмотрели ракеты, провели переговоры в расширенном формате и тет-а-тет.

Ранее Путин раскрыл темы переговоров с Ким Чен Ыном.

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