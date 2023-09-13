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Кремль анонсировал встречу глав МИД России и КНДР

Песков: главы МИД РФ и КНДР намерены встретиться в ближайшее время

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Министерства иностранных дел Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики договорились провести встречу в ближайшее время, передает ТАСС.

«В самое ближайшее время будем выходить на проведение межправкомиссии, которой давно не было. Также в октябре будем ожидать контакты по линии министров иностранных дел», — сказал он.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и Северная Корея будут развивать сотрудничество, которое не будет подвергаться давлению западных стран.

13 сентября Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о рисках ядерной войны на встрече главы российского государства Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался.

Представитель Кремля назвал переговоры лидеров двух государств очень содержательными и важными. Песков отметил, что во время переговоров обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере космоса.

Ранее охрана Путина не пропустила к нему северокорейских генералов.

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