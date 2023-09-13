Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии захотели немедленно принять Румынию и Болгарию в Шенген

Фон дер Ляйен призвала ЕС без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенген

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему «Состояние Евросоюза», призвала страны Евросоюза незамедлительно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Ее транслировала аудиовизуальная служба ЕК, передает ТАСС.

Она отметила, что Болгария и Румыния доказали, что являются частью Шенгена, поскольку «они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации».

«Давайте, наконец, впустим их без дальнейших проволочек», — призвала фон дер Ляйен.

В апреле премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявлял, что решение о подключении Румынии к Шенгенской зоне позволит Европейскому союзу улучшить поддержку Молдавии и Украины.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Румыния соответствует всем критериям для вступления в Шенгенскую зону и может в нее вступить уже в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях