В ЦИК назвали предстоящие выборы президента РФ несопоставимыми по значимости

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования, заявила, что предстоящие в 2024 году выборы президента России по значимости и воздействию на будущее несопоставимы с прошлыми, передает ТАСС.

По ее словам, Центризбирком «переведет дух» после единого дня голосования, проанализирует и подведет итоги. Памфилова заявила, что в марте будущего года их ждет «важнейшая, крупнейшая кампания» — выборы президента РФ.

«По значимости аналогов с ней пока не было, вот равных по значимости и ее воздействию на будущее, не только страны. Нам с вами предстоит огромный, большой, серьезный, ответственный труд», — сказала она.

Выборы президента РФ должны состояться в марте 2024 года.

До этого Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования, заявила, что явка, достигнутая в ходе прошедших выборов, стала рекордной с 2013 года.

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