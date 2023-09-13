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В США обвинили администрацию Байдена в игнорировании докладов разведки по Украине

Херш: администрация США игнорирует неудобные доклады своей разведки по Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что отдельные доклады разведки США по Украине игнорируется администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом он написал в статье, которая опубликована на его странице на платформе Substack.

Херш обратил внимание, что на прошлой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что уверен в конечном успехе украинского контрнаступления. Как указал журналист, поводом для такого заявления госсекретаря могли быть, в том числе, «безумно оптимистичные» оценки Разведывательного управления Пентагона.

По его словам, президенты США «в эпоху после 11 сентября без колебаний манипулируют и лгут даже о самых компетентных отчетах разведки, если они не вписываются в их политическую повестку дня». Это стало «общепринятой реальностью», заявил Херш.

«То, что началось в годы (экс-президента Соединенных Штатов) Джорджа. — «Газета.Ru») Буша/Чейни (помните ложь об оружии массового поражения в Ираке), продолжалось во время президентства столь любимого, но столь неверно понятого Барака Обамы», — написал Херш, напомнив о том, как 10 лет назад американские власти отказались получить доклад разведки по Сирии, так как он был политически «неудобным».

Как сообщил журналист, ссылаясь на одного из высокопоставленных чиновников в разведке, так же как раньше доклады Разведывательного управления Министерства обороны США игнорировались ради политической целесообразности, так и сейчас «большая часть текущих отчетов ЦРУ о неудавшемся наступлении Украины была проигнорирована Блинкеном и другими внешнеполитическими чиновниками в администрации Байдена».

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что разведывательное сообщество США полагает, что Украина не сможет добиться целей, поставленных в ходе контрнаступления.

Ранее в США назвали ошибку Зеленского, приведшую к конфликту.

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