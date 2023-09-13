Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в Токио намерены продолжать работу, направленную на организацию встречи на высшем уровне с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы постоянно предпринимаем различные усилия по разным каналам. Мы хотели бы продолжить свои усилия в рамках консультаций на высоком уровне под моим непосредственным контролем», — заявил Кисида.

Премьер-министр не стал уточнять, удалось ли добиться прогресса в организации мероприятия.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сон Гиль заявил, что Пхеньян готов к проведению встречи на высшем уровне с Японией, если Токио перестанет «цепляться за прошлое» и не будет выдвигать обсуждение темы похищенных японских граждан в качестве условия для переговоров.

По словам Пак Сон Гиля, если Япония будет стараться найти способы для улучшения отношений и примет новое решение о взаимном признании в соответствии с изменившейся международной обстановкой, то у Пхеньяна не будет причин не проводить встречи между двумя странами.

До этого Южная Корея, США и Япония провели в международных водах трехсторонние учения по противоракетной обороне. В военно-морских силах Южной Кореи заявили, что учения были проведены в ответ на надвигающиеся ядерные и ракетные угрозы КНДР.

Ранее Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет.