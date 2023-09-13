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Политолог: Трамп и Маск разработают мирный план по Украине

Политолог Рар предсказал создание Трампом и Маском мирного плана по Украине

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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

В ходе предвыборной компании экс-президент США Дональд Трамп и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск могут разработать и предложить свой мирный план по завершению украинского конфликта. Об этом в интервью НСН заявил немецкий политолог Александр Рар. Озвучить свои предложения Трамп может в ходе визита в Москву, считает он.

Выборы в США сказываются на помощи Украине, отмечает эксперт. Так, республиканцы выступают за прекращение конфликта и концентрацию на отношениях с Китаем. «Не исключаю, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании вместе с Илоном Маском, который его поддерживает, придумает полететь в Москву и предложить свои мирные инициативы. Это понимают и демократы. У них осталось времени на поддержку до конца года, чтобы Украина выиграла. Если нет, то это будет полный крах», – считает Рар.

Трамп уже заявлял, что в случае прихода к власти «гарантированно» урегулирует конфликт. Он обещал, что позвонит президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и договорится о встрече.

Ранее Маск написал в своей автобиографии, что «глубоко презирает» Трампа и считает его мошенником.

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