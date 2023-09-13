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«Секретная» сделка Путина и Ким Чен Ына встревожила Запад

Венгерский журналист Штир: Запад встревожен секретной сделкой лидеров РФ и КНДР

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына обеспокоила Запад во главе с США, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. Тревога вызвана тем, что никто не знает, о чем на самом деле договорились политики, пояснил он в беседе с НСН.

В первую очередь западных политиков не устраивает факт того, что Россию не удалось изолировать, считает Штир. В числе предполагаемых договоренностей сейчас они рассматривают помощь КНДР России в спецоперации на Украине.

«<…> Этот альянс Китай-Россия-Северная Корея укрепляется, что тревожит особенно США. Они с осторожностью наблюдают и ожидают новостей. Что будет, о чем говорили, никто ничего не знает», – отмечает журналист.

В то же время западная пресса активно распространяет шутки на тему того, что Россия якобы нуждается в северокорейском оружии, добавляет глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. По его словам, западные политики убеждены, что встреча понадобилась для согласования поставок России старого советского оружия.

Напомним, встреча Путина и Ким Чен Ына на космодроме «Восточный» продлилась более пяти часов. Они осмотрели ракеты, провели переговоры в расширенном формате и тет-а-тет.

В Кремле ранее опровергли сообщения западных СМИ о том, что главы государств якобы обсуждали вопрос о рисках ядерной войны.

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