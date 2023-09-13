В Киеве оправдались за слова о слабом интеллекте Индии и КНР

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его слова о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая российская сторона вырвала из контекста, исказив их смысл. Об этом он написал соцсети X (ранее Twitter),

«Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл», — отметил Подоляк.

По его словам, Индия, Китай, Турция и другие региональные державы претендуют на глобальную роль в современном мире, но он, «намного шире» самых содержательных национальных интересов.

Накануне Подоляк заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая, которые, по мнению советника главы офиса президента Украины «не анализируют последствия» своих действий. Он обвинил их и Турцию якобы в наживе на украинском конфликте.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от Киева объяснить свои слова. Она напомнила об «ответственной позиции», которую по украинской проблеме занимают китайские власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова Подоляка об интеллектуальном потенциале Китая и Индии.

Ранее советник главы офиса Зеленского назвал западные санкции против России фикцией.