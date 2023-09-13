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Ким Чен Ын планирует посетить несколько российских городов

Путин: Ким Чен Ын посетит вуз во Владивостоке и завод в Комсомольске-на-Амуре

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Артем Геодакян/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ходе своего визита в РФ посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.

По словам главы российского государства, во Владивостоке Ким Чен Ыну продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота. Лидер КНДР также планирует посетить Дальневосточный федеральный университет и посмотреть некоторые объекты Российской академии наук.

«Такая военная часть по линии Министерства обороны, заключающаяся в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота», — пояснил он.

Путин подчеркнул, что у председателя большая программа.

«Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая», — добавил президент.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Ким Чен Ын во время переговоров обсуждали дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере космоса.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, о чем разговаривал с Путиным.

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