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Лавров заявил, что Запад не сможет повлиять на сотрудничество России и КНДР

Лавров: взаимовыгодное сотрудничество России и КНДР не будет подвержено Западу

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Alet Pretorius/Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил, что Россия и КНДР будут развивать сотрудничество, которое не будет подвергаться давлению западных стран.

«Мы будем развивать, как и договорились, взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада», — сказал он.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о рисках ядерной войны на встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался.

Дмитрий Песков назвал переговоры главы президента России и лидера КНДР очень содержательными и важными. Песков отметил, что во время переговоров обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере космоса.

Путин раскрыл темы переговоров с Ким Чен Ыном.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, о чем разговаривал с Путиным.

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