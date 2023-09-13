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В Кремле рассказали, что президент РФ и лидер КНДР обсудили планы в космической отрасли

Песков сообщил, что Путин и Ким Чен Ын обсудили перспективы в космической сфере

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время переговоров обсуждали дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере космоса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-1».

Перспективы сотрудничества Москвы и Пхеньяна пресс-секретарь российского главы оценил в ходе интервью программе «60 минут».

«Мы предлагали и возможности сотрудничества по космической тематике», — подчеркнул Песков.

Подробности дальнейшего сотрудничества России и Северной Кореи в космической отрасли не приводятся.

До этого Путин заявил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства. Российский лидер подчеркнул, что Ким Чен Ын придерживается курса Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, продолжая их дела.

Также Путин на обеде поднимал тост за укрепление дружбы КНДР и здоровье Ким Чен Ына.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, о чем разговаривал с Путиным.

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