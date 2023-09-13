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Песков опроверг сведения западных изданий о переговорах Путина и Ким Чен Ына

Песков: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали вопросы, о которых говорят в западных медиа

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Артем Геодакян/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1» сообщил, что вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался.

«Нет, это не обсуждалось никак», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

На просьбу прокомментировать публикации зарубежных СМИ о том, что якобы обсуждается возможность размещения военнослужащих КНДР на границе России и Украины, представитель Кремля сказал, что и эта тема не обсуждалась. По его словам, на встрече речь шла о развитии двусторонних отношений.

Встреча лидеров прошла на космодроме Восточный.

До этого Песков назвал переговоры главы российского государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына очень содержательными и важными.

Путин раскрыл темы переговоров с Ким Чен Ыном.

Ранее в США рассказали о «секретном оружии» Путина в конфликте на Украине.

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