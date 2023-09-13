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В США рассказали о «секретном оружии» Путина в конфликте на Украине

FA: безразличие и нетерпение Запада являются главным оружием Путина на Украине

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин имеет «секретное оружие», которое позволяет ему противостоять странам Запада. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

Как указано в публикации, речь идет о безразличии и нетерпении западных государств по отношению к украинскому конфликту. По мнению авторов статьи, зарубежным партнерам Киева все сложнее предоставлять стране финансирование из-за отсутствия мгновенных результатов в зоне боевых действий.

«В условиях, когда конфликт затягивается, Киев вынужден адаптировать свой посыл западной общественности. <…> Ему нужно объяснять концепцию затяжного конфликта, который сейчас остается единственным залогом выживания Украины», — говорится в материале.

При этом в ближайшее время в США и европейских странах начнется пора выборов, подчеркнули авторы публикации. Однако, как указали обозреватели, у украинского правительства почти нет шансов повлиять на внутреннюю политику своих союзников.

В конце концов Вашингтон и другие страны — члены НАТО могут потерять терпение. При таком развитии событий спецоперация завершится «стратегическим триумфом» Кремля, резюмировали авторы материала.

Ранее в США раскрыли главную причину конфликта с Россией.

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