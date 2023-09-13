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Путин раскрыл темы переговоров с Ким Чен Ыном

Путин обсудил с Ким Чен Ыном вопросы развития отношений в сельском хозяйстве

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном вопросы развития отношений в области сельского хозяйства, передает РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что с коллегой из КНДР состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Путин назвал разговор «очень хорошим, продуктивным».

«Состоялся очень откровенный обмен мнениями», — сказал он.

Путин отметил, что Российская Федерация и Северная Корея имеют много совместных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта. Он также сообщил, что большой ущерб взаимоотношениям между Москвой и Пхеньяном нанес коронавирус, когда Северная Корея была фактически закрыта от внешнего мира.

«Но у нас очень много интересных проектов», — добавил Путин.

Также президент России сообщил, что Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. По его словам, лидер КНДР планирует побывать на заводе, где производится гражданская и боевая техника, посетить Дальневосточный федеральный университет и посмотреть некоторые объекты Российской академии наук.

«Впереди у председателя большая программа. Он еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная, гражданская и боевая техника», — заключил Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры главы российского государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына очень содержательными и важными.

Ранее в США рассказали о «секретном оружии» Путина в конфликте на Украине.

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