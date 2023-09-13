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В МИД оценили выводы Киева об интеллектуальном потенциале КНР

Захарова высмеяла заявление Киева о слабом интеллектуальном потенциале Китая

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что в Киеве «современный мир» считают плоским диском с надписью Украина. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая.

«Подоляк: «Слабый интеллектуальный потенциал у Индии и Китая. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала луноход, он уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир». Стоящий на трех свиньях плоский диск с надписью Украина, угадала?» — написала Захарова.

Утверждение Подоляка о Китае и Индии появилось 12 сентября. Свою позицию он обосновал тем, что якобы Пекин и Нью-Дели зарабатывают на конфликте на Украине и в целом «не анализируют» последствия тех или иных своих шагов. При этом в Китае уже потребовали от Киева объясниться за слова сотрудника офиса президента.

Ранее Подоляк назвал западные санкции против России фикцией.

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