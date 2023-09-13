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В Кремле назвали переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными

Песков: переговоры Путина и Ким Чен Ына были очень важными и содержательными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что переговоры главы российского государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына вышли очень содержательными.

«Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына — тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что Северная Корея очень заинтересована в развитии двусторонних связей с Россией.

«Они интересуются возможностями сотрудничества в области авиации, транспорта, а также в плане воссоздания всей инфраструктуры, связанной с нашим двусторонним сотрудничеством», — добавил Песков.

Встреча лидеров двух государств состоялась 13 сентября в разных форматах продлилась около пяти часов.

Путин и Ким Чен Ын встретились в 07:09 (мск) на космодроме Восточный, куда северокорейский лидер прибыл на своем поезде. Главы двух стран осмотрели находящиеся там объекты, провели переговоры в составе делегаций, а после пообщались тет-а-тет.

Также глава российского государства дал официальный обед по случаю визита руководителя Корейской Народно-Демократической Республики.

Ранее охрана Путина не пропустила к нему северокорейских генералов.

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