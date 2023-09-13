Стала известна цель визита ведущего британского дипломата Клеверли в Анкару

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Анкару, чтобы встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой оборонного ведомства Яшаром Гюлером. Об этом сообщил ТАСС.

В дипведомстве Соединенного Королевства уточнили, что цель переговоров — увеличение торговли между странами и обеспечение региональной безопасности. Кроме того, на встрече речь пойдет о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией.

Клеверли намерен дать высокую оценку усилиям Турции по возрождению зерновой сделки. Стороны также собираются обсудить «более широкие последствия» конфликта на Украине.

В августе министр иностранных дел Великобритании посетил Китай. Это был первый за более чем пять лет официальный визит главы внешнеполитического ведомства в страну. В британском правительстве раскритиковали эту поездку. Консерватор, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что Лондон должен проявлять твердость по отношению к Пекину, но «выглядит наоборот».

Ранее в Британии заявили об опасениях за суда в Черном море после прекращения зерновой сделки.