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Во Франции предрекли Украине уничтожение без диалога с РФ

Саркози заявил, что планета может скатиться в тотальную войну из-за Украины

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Global Look Press

Украинский кризис может быть разрешен двумя путями — уничтожением Украины или диалогом, считает бывший президент Франции Николя Саркози. В интервью BFMTV он отметил, что первый вариант, вероятно, приведет к мировой войне.

«У урегулирования конфликта есть два пути: либо уничтожение одной из конфликтующих сторон, и я здесь предупреждаю, что речь не идет о второй ядерной державе мира. Тогда планета может скатиться в тотальную войну. Либо дипломатический диалог», — отметил Саркози.

Он добавил, что не верит в слова о невозможности ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Саркози подчеркнул, что так могут говорит лишь те, кто никогда с ним не общался.

«Мне говорят, что Путин изменился и разговаривать с ним мы не можем. Те, кто это говорят, никогда не встречали Путина. Я, возможно, провел с ним более 80 бесед», — заключил бывший президент Франции.

Ранее на Украине заявили о начале третьей мировой войны.

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