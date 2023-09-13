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Саммит Путина и Ким Чен Ына завершился спустя пять часов

Саммит Путина и Ким Чен Ына завершился спустя пять часов

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Михаил Метцель/РИА Новости

Саммит президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына завершился, в разных форматах он продлился около пяти часов. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча лидеров двух стран началась в 07:09 мск на космодроме Восточный, куда северокорейский лидер прибыл на своем поезде. Путин и Ким Чен Ын осмотрели находящиеся там объекты, провели переговоры в составе делегаций, а после пообщались тет-а-тет.

После президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя КНДР. В меню вошли салат из утки с инжиром и нектарином, осетрина с грибами и картофелем, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, а также брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

К настоящему моменту, пишет агенство, Ким Чен Ын покинул космодром.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, о чем разговаривал с Путиным.

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