Путин поднял тост за здоровье Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин в ходе официального обеда в честь лидера КНДР Ким Чен Ына поднял тост за укрепление дружбы между двумя странами, благополучие двух народов и здоровье северокорейского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», — сказал президент РФ.

Также он напомнил о корейской пословице «Одежда хороша новая, а друг — старый» и русской — «Старый друг лучше новых двух».

«Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между странами», — добавил Путин.

Ранее на космодроме Восточный начался официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына. В меню вошли салат из утки с инжиром и нектарином, осетрина с грибами и картофелем, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, а также брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Утром Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный, где вместе с Путиным увидел процесс сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара» и познакомился с характеристиками ракет-носителей «Союз-2». Далее лидеры двух стран провели переговоры в составе делегаций, а после пообщались тет-а-тет.

Ранее переговоры между лидерами двух стран прошли космодроме Восточный на Дальнем Востоке.