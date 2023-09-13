Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поднял тост за здоровье Ким Чен Ына

Путин на обеде поднял тост за укрепление дружбы КНДР и здоровье Ким Чен Ына

close
100%
ВЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе официального обеда в честь лидера КНДР Ким Чен Ына поднял тост за укрепление дружбы между двумя странами, благополучие двух народов и здоровье северокорейского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», — сказал президент РФ.

Также он напомнил о корейской пословице «Одежда хороша новая, а друг — старый» и русской — «Старый друг лучше новых двух».

«Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между странами», — добавил Путин.

Ранее на космодроме Восточный начался официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына. В меню вошли салат из утки с инжиром и нектарином, осетрина с грибами и картофелем, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, а также брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Утром Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный, где вместе с Путиным увидел процесс сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара» и познакомился с характеристиками ракет-носителей «Союз-2». Далее лидеры двух стран провели переговоры в составе делегаций, а после пообщались тет-а-тет.

Ранее переговоры между лидерами двух стран прошли космодроме Восточный на Дальнем Востоке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях