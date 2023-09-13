Зеленский и Дуда встретятся в ближайшее время

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретятся в ближайшее время. Об этом сообщил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот, передает украинское издание Klymenko Time.

Шрот отметил, что из соображений безопасности не хочет афишировать подробности встречи, то, когда она состоится.

Также представитель канцелярии Дуды заявил, что Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, сам президент «находится под угрозой террористической атаки со стороны России».

Известно, Зеленский и Дуда обсудят зерновой конфликт между Украиной и Польшей.

Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия заявляли о планах продлить запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября, несмотря на позицию Брюсселя.

Украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника были запрещены на рынках указанных стран с целью защиты местных фермеров от притока более дешевой продукции с Украины.

12 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев планирует обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений польских властей о запрете ввоза украинского зерна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом.