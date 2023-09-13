Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский и Дуда встретятся в ближайшее время

Зеленский и Дуда встретятся в ближайшее время для обсуждения зернового конфликта

close
100%
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретятся в ближайшее время. Об этом сообщил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот, передает украинское издание Klymenko Time.

Шрот отметил, что из соображений безопасности не хочет афишировать подробности встречи, то, когда она состоится.

Также представитель канцелярии Дуды заявил, что Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, сам президент «находится под угрозой террористической атаки со стороны России».

Известно, Зеленский и Дуда обсудят зерновой конфликт между Украиной и Польшей.

Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия заявляли о планах продлить запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября, несмотря на позицию Брюсселя.

Украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника были запрещены на рынках указанных стран с целью защиты местных фермеров от притока более дешевой продукции с Украины.

12 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев планирует обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений польских властей о запрете ввоза украинского зерна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях