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Президент Узбекистана посетит США

Президент Узбекистана Мирзиеев посетит в США ГА ООН и встретится с Байденом

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Телеграм-канал «Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев собирается очно принять участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН во второй половине сентября, которая проходит в США, передает РИА Новости. Как заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, узбекистанский лидер выступит с речью в Нью-Йорке.

»[Мирзиеев] примет участие в общеполитических дискуссиях на высоком уровне и выступит с речью <…> В рамках визита лидер Узбекистана примет участие во встрече лидеров США и стран Центральной Азии в формате «С5+1», которая пройдет по приглашению президента США [Джо Байдена]», — отметил представитель президента Узбекистана.

Он добавил, что в этом году форум «Центральная Азия+США» должен пройти на высшем уровне, то есть при участии глав государств. Асадов подчеркнул, что до этого встречи проходили на уровне министров иностранных дел.

Ранее Мирзиеев заявил, что Узбекистан всегда будет вместе с Россией.

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