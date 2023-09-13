В Кремле ответили на «окрики» США по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР

Москва и Пхеньян намерены строить двусторонние отношения, исходя из собственных интересов. Об этом по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель главы государства прокомментировал «окрики» Вашингтона по поводу сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военной сфере. По его словам, вне зависимости от реакции третьих стран Россия и Северная Корея будут строить отношения, как это выгодно им и их соседям.

«В любом случае полный комплекс отношений подразумевает диалог и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что все остальные вопросы сотрудничества между РФ и КНДР не должны волновать другие государства. Все потому, что взаимодействие осуществляется между двумя суверенными странами и во благо их жителей, указал он.

Также Песков обратил внимание, что позиция Москвы по поводу международных санкций в отношении Пхеньяна не препятствует укреплению двусторонних отношений. Речь идет о рестрикциях, введенных Советом Безопасности ООН.

Ранее Владимир Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына, который 12 сентября прибыл в Россию.