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Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына

Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына после переговоров на космодроме

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Пресс-служба главы Минприроды РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как лидеры двух стран провели переговоры на космодроме Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-пула Кремля, в меню двух лидеров вошли салат из утки с инжиром и нектарином, осетрина с грибами и картофелем, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, а также брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

В агентстве напомнили, что в ходе предыдущего саммита в апреле 2019 года во Владивостоке также устраивался прием, на котором подавали дальневосточные деликатесы и традиционные блюда русской кухни: борщ, салат из краба, пельмени из оленины, треску и хабаровскую говядину.

Утром Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный, где вместе с Путиным увидел процесс сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара» и познакомился с характеристиками ракет-носителей «Союз-2». Далее лидеры двух стран провели переговоры в составе делегаций, а после пообщались тет-а-тет.

Ранее переговоры между лидерами двух стран прошли космодроме Восточный на Дальнем Востоке.

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