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Пекин потребовал от Киева объяснить слова о «слабом интеллектуальном потенциале» КНР

Китай потребовал разъяснить речь Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале»

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Liu Zheng/AP

Киевские власти должны разъяснить высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Я не имею представления о предпосылках данного заявления», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Украина должна дать разъяснение по поводу данного высказывания.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила об «ответственной позиции», которую по украинской проблеме занимают китайские власти. По ее словам, Подоляк должен проанализировать ситуацию и выработать «правильное отношение».

Ранее Подоляк выступил с утверждением о «слабом интеллектуальном потенциале» таких стран, как Индия и Китай, которые якобы «не анализируют последствия» своих действий.

В начале сентября советник главы офиса президента Украины заявил, что к гарантиям безопасности Киева должна присоединиться 51 страна — то есть все страны проукраинской коалиции.

Ранее советник главы офиса Зеленского назвал западные санкции против России фикцией.

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