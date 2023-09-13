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Общение Путина и Ким Чен Ына с глазу на глаз подошло к концу

Переговоры Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в формате «тет-а-тет» завершились

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Артем Геодакян/РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в формате тет-а-тет на площадке космодрома Восточный закончены. Об этом сообщает РИА Новости.

Северокорейский лидер прибыл на космодром Восточный в среду, 13 сентября.

Вместе с Путиным он увидел процесс сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара» и познакомился с характеристиками ракет-носителей «Союз-2» .

В состав российской делегации вошли в том числе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр промышленности РФ Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что подписания документов по итогам встречи Путина и Ким Чен Ына не будет. Путин и Ким Чен Ын планировали затронуть вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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