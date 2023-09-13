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Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского объявить войну России

Экс-депутат Рады Киева: Зеленский готов официально объявить войну РФ осенью

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Олег Федонюк/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Президент Украины Владимир Зеленский собирается начать всеобщую мобилизацию в республике в конце осени, заявил бывший украинский депутат Илья Кива. В своем Telegram-канале он отметил, что лидер государства готов для этого объявить войну России.

«Формально у Зеленского основания на это есть и все к этому шагу уже готово. Крыса, загнанная в угол, будет кусать», — написал Кива со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Он добавил, что этот шаг позволит президенту Украины избежать проведения выборов и вернуть интерес мирового сообщества к конфликту. Кива подчеркнул, что за счет этого Зеленский заставить другие государства продолжить участие в противостоянии, несмотря на угрозу начала третьей мировой войны.

В последнее время в украинском медиапространстве активно обсуждают вопрос проведения выборов в 2024 году, что формально невозможно во время действия военного положения. Как пишет ряд СМИ, западные партнеры подталкивают Киев к организации голосования, несмотря на конфликт. При этом украинские власти требует увеличения финансовой поддержки для проведения выборов.

Ранее Зеленский призвал Запад вернуть на Украину бежавших от мобилизации.

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