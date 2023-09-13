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Путин и Ким Чен Ын не подпишут документы по итогам встречи

Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Ким Чен Ына не будет

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не планируют подписывать какие-либо документы по итогам сегодняшних переговоров. Об этом сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Переговоры между лидерами двух стран стартовали на космодроме Восточный на Дальнем Востоке. Изначально они проходили с участием делегаций, после — в формате «тет-а-тет».

Сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

В состав российской делегации вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр промышленности РФ Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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