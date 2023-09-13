Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Ким Чен Ын продолжили переговоры без посторонних

Переговоры Путина и Ким Чен Ына перешли в формат тет-а-тет

close
100%
Артем Геодакян/РИА Новости

Переговоры президента России Владимир Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына перешли в формат тет-а-тет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Песков сообщил, что переговоры в составе делегаций завершились, и теперь лидеры государств продолжат общение наедине. В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр природных ресурсов Александр Козлов.

В прошлый раз, когда Путин и Ким встречались в 2019 году, переговоры в расширенном составе заняли около трех с половиной часов. Переговоры тет-а-тет продлились тогда около двух часов.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не планируют подписывать какие-либо документы по итогам сегодняшних переговоров.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях