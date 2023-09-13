Путин и Ким Чен Ын продолжили переговоры без посторонних

Переговоры президента России Владимир Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына перешли в формат тет-а-тет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Песков сообщил, что переговоры в составе делегаций завершились, и теперь лидеры государств продолжат общение наедине. В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр природных ресурсов Александр Козлов.

В прошлый раз, когда Путин и Ким встречались в 2019 году, переговоры в расширенном составе заняли около трех с половиной часов. Переговоры тет-а-тет продлились тогда около двух часов.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не планируют подписывать какие-либо документы по итогам сегодняшних переговоров.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.