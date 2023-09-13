Ким Чен Ын выступил в поддержку Путина и борьбы России с империализмом

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы, передает ТАСС.

Северокорейский лидер заявил, что Россия встала на «священную борьбу» для обороны собственной безопасности.

Также Ким Чен Ын выразил надежду на то, что РФ и КНДР всегда будут вместе защищаться от империализма.

В настоящее время между лидерами двух стран проходят переговоры на космодроме Восточный на Дальнем Востоке.

Планируется, что Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

Помимо Путина в переговорах участвует российская делегация. В нее вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр промышленности РФ Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».