Ким Чен ЫН заявил, что слава России будет вечна

Лидер КНДР Ким Чен Ын в книге почетных гостей в ходе визита в космодром Восточный в Амурской области написал, что славу России как страны первопроходцев космического пространства никогда не забудут. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Северной Кореи находится с визитом в России по приглашению российского лидера. В последний раз Ким Чен Ын приезжал в страну в 2019 году. Тогда переговоры между главами РФ и КНДР продолжались около 3,5 часов.

В настоящее время между лидерами двух стран проходят переговоры на космодроме Восточный на Дальнем Востоке.

Планируется, что Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

Помимо Путина в переговорах участвует российская делегация. В нее вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».