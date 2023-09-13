Путин и Ким Чен Ын начали переговоры

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стартовали на космодроме Восточный на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча двух политиков с участием северокорейской и российской делегаций проходит на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2».

В российскую делегацию вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.

Глава Северной Кореи находится с визитом в России по приглашению российского лидера. В последний раз Ким Чен Ын приезжал в страну в 2019 году. Тогда переговоры между главами РФ и КНДР продолжались около 3,5 часов.

Планируется, что главы двух государств в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».