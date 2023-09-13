Американский журналист назвал главную причину конфликта США с Россией

Американский журналист Гарланд Никсон считает, что Соединенные Штаты конфликтуют с Российской Федерацией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

По мнению Никсона, конфликт на Украине связан не только с Россией, но и с «Американской империей».

«Она (американская империя) видит, как ее однополярный момент, когда Россия, Китай и другие были слабее, а США могли господствовать в мире, отступает», — сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт отметил, что сейчас США наблюдают подъем великих держав — России и Китая, а также Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Саудовской Аравии.

Журналист высказал мнение, что в таких условиях Вашингтон видит угрозу своей гегемонии, там беспокоятся, что многие государства стремятся к сотрудничеству с Москвой и Пекином, поэтому и хотят «убрать» Россию.

В августе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что США ради сохранения своей гегемонии расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».