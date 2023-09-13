Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что российский лидер прилетел на космодром из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Поездку на космодром президент анонсировал, выступая на пленарной сессии ВЭФ. При этом содержание своего визита глава государства не раскрыл.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что общение Путина и главы КНДР Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке, в том числе в формате один на один, при этом пресс-конференции не планируется. Представитель Кремля также сказал, что переговоры будут вестись в том числе и в чувствительных областях.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко не исключал, что во время поездки лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может обсуждаться тема проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР).

12 сентября Песков заявил, что в переговорах Путина и Ким Чен Ына примет участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».